Pierre sèche, pratique durable pour les territoires
Musée des Arts et Traditions Populaires de Moyenne Provence
Draguignan, jeudi 4 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-04 18:00

Fin : 2024-04-04 19:30

Conférence de Claire Cornu, architecte-urbaniste, experte pierre sèche auprès de la Convention du Conseil de l’Europe pour les paysages.

La maçonnerie à pierre sèche est un appareillage de moellons de pierre-tout-venant sans aucun mortier ni liant. C’est un choix constructif d’avenir : techniquement performant pour autant qu’il soit correctement mis en œuvre, économiquement pertinent et d’autant plus sur le coût global de l’ouvrage, vecteur de réservoirs écologiques, système de gestion des eaux de ruissellement rapide, emploi local, valorisé et valorisant et non délocalisable, acteur du Développement Durable pour une Frugalité heureuse et créative.

A travers le monde, les ouvrages en pierre sèche répondent à des besoins et façonnent les paysages. De multiples initiatives se manifestent en faveur de la conservation de ce patrimoine, vernaculaire et paysager, un bien commun dont les atouts sont prouvés et plébiscités par nombre de régions et pays qui reconnaissent, officiellement et transversalement, ses valeurs environnementales, indispensables à la qualité de notre cadre de vie.

Ses distinctions nationales :

1. Septembre 2010 : murailler distingué comme métier rare par le Ministère de la Culture : Patrimoine culturel immatériel de France

2. Décembre 2015 : murailler reconnu comme spécialité de maçon du patrimoine dans la Liste des métiers d’art relative à la qualification artisanale et au Répertoire des métiers, par le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la Ministre de la culture et de la communication et la Secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.

Ses distinctions internationales :

1. 28 Novembre 2018 : L’art de la construction en pierre sèche : savoir-faire et techniques Inscrit dans la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité – UNESCO

2. 7 mai 2019 : La pierre sèche dans le paysage : ancestrale et innovante pour des territoires durables adoptées par la Xème conférence de la Convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe.

Musée des Arts et Traditions Populaires de Moyenne Provence
Draguignan 83300 Var