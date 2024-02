PIECE DE THÉÂTRE LA VISITE DE LA VIEILLE DAME rue de la Louvière Épinal, samedi 13 avril 2024.

Cette pièce est interprétée par les Compagnons d’Eleusis.

A Güllen, la vie n’est pas très rose. Crise oblige. Les usines ont fermé, les trains ne s’arrêtent même plus et les habitants végètent en se remémorant les jours anciens et heureux.

C’est alors que le miracle se produit on annonce le retour de l’enfant du pays, vieille femme à présent fortunée ! Le village se prépare pour recevoir son hôte d’exception et espère lui faire cracher ses millions .

Son arrivée fracassante autorise les espoirs les plus fous elle accepte d’aider financièrement les pauvres habitants. Mais à une condition… celle d’acheter la justice ….

Billetterie à l’office de Tourisme d’Epinal.

.Tout public

7 EUR.

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

rue de la Louvière AUDITORIUM LA LOUVIERE

Épinal 88000 Vosges Grand Est

