Phrases d’arme Maison de Victor Hugo Paris, samedi 18 mai 2024.

Phrases d’arme Performance avec Alexandra Riss, artiste ; Richard Robin, maître d’arme épée et directeur technique du PUC escrime et des escrimeuses et escrimeurs du PUC. Samedi 18 mai, 19h30 Maison de Victor Hugo Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Performance avec Alexandra Riss, artiste ; Richard Robin, maître d’arme épée et directeur technique du PUC escrime et des escrimeuses et escrimeurs du PUC.

Démonstration et initiation.

Jardin de la Maison Victor Hugo – Entrée libre.

Les « phrases d’arme » dans le langage de l’escrime sont des enchaînement d’actions offensives, défensives et contre-offensives au cours du combat. L’escrime aurait-elle influencé Victor Hugo dans les grands combats qu’il a mené et les valeurs universelles qu’il a défendues ? Avec l’activation d’Antiphona, œuvre d’Alexandra Riss, qui propose de traduire un duel en symphonie musicale, découvrez quelques règles de ce sport fascinant et les « phrases » musicales qu’il peut créer et initiez-vous avec le Maître d’arme du PUC à sa pratique.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 72 10 16 http://www.musee-hugo.paris.fr Inaugurée en 1903, dans l’Hôtel de Rohan Guéménée, où Victor Hugo avait vécu, de 1832 à 1848, la MVH est par vocation entièrement dédiée à la mémoire du grand homme. Au deuxième étage, en parcourant les pièces de l’appartement de l’illustre locataire, le visiteur baigne dans l’atmosphère de ses divers lieux de vie fidèlement reconstituée à travers mobilier, œuvres, souvenirs manuscrits et documents, tandis que les salles consacrées à son exil à Guernesey évoquent avec éclat ses talents de décorateur d’intérieur. Au premier étage sont présentées en alternance avec les expositions temporaires les œuvres du fonds riche et varié dont les quelques 700 dessins de l’écrivain constituent le fleuron. . M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96