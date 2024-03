PHOTO ARGENTIQUE [Stage pratique] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

PHOTO ARGENTIQUE [Stage pratique] Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024. Jeudi 4 avril, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 4 mars, 8h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T14:00:00+02:00 – 2024-04-04T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T14:00:00+02:00 – 2024-04-04T17:00:00+02:00

Vous souhaitez apprendre le développement et le tirage argentique ? Avec cette initiation en 3 séances aux côtés des photographes des Archives, vous serez immergés dans l’atmosphère des laboratoires photographiques, et repartirez avec le tirage de votre choix (ainsi que des négatifs). Prérequis : connaissance de la photographie manuelle, la prise de vues doit être maitrisée. Prêt d’un appareil 24×36 argentique possible.

Animation : L’équipe de l’atelier photo des Archives.

Attention ! Ce stage n’est donc pas destiné aux personnes débutantes.

Stage en 3 séances : jeudi 4 avril (présentation du matériel, mise en place de la pellicule et recommandations diverses) ; jeudi 2 mai (développement d’un négatif) ; jeudi 16 mai ou jeudi 30 mai en demi-groupes (tirage d’une image).

Merci de prendre note que votre inscription vous engage à suivre les 3 séances du stage (la 3e date est à choisir en concertation avec les autres participants et les photographes des Archives).

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Jeudi 4 avril, 14h-17h.

Pour qui ? Adultes (ce stage n’est pas destiné aux personnes débutantesà.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 4 mars, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

photographie atelier

ADHG/CD31