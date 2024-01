Festival interculturel, Paroles de Conteurs Peyrat-le-Château, vendredi 16 août 2024.

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-23

28 ans ! 8 jours de Festival ! Balades contées, spectacles en famille, contes au cont’oir, siestes contées, jeux, ateliers, stages, scènes ouvertes, conte en épisodes, veillées spectacles, etc. Des rendez-vous pour tous, petits et grands, couche-tard ou lève-tôt, amoureux du conte ou simples curieux… Demandez le programme !

28 ans ! 8 jours de Festival ! Balades contées, spectacles en famille, contes au cont’oir, siestes contées, jeux, ateliers, stages, scènes ouvertes, conte en épisodes, veillées spectacles, etc. Des rendez-vous pour tous, petits et grands, couche-tard ou lève-tôt, amoureux du conte ou simples curieux… Demandez le programme !

.

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Lac de Vassivière