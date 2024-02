Petits animaux en matériaux recyclés Maison Garonne Boé, mercredi 28 février 2024.

Petits animaux en matériaux recyclés Maison Garonne Boé Lot-et-Garonne

Atelier manuel où les enfants pourront réaliser des petits animaux de la nature avec des bouchons, fils et perles. Ateliers avec des matériaux recyclés pour contribuer au développement durable d’une manière ludique et créative.

Atelier manuel où les enfants pourront réaliser des petits animaux de la nature avec des bouchons, fils et perles. Ateliers avec des matériaux recyclés pour contribuer au développement durable d’une manière ludique et créative. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:30:00

fin : 2024-02-28

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maison-garonne@ville-boe.fr

L’événement Petits animaux en matériaux recyclés Boé a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Destination Agen