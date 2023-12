Concert : Jazz en liberté Petit Temple de Seloncourt Seloncourt, 28 janvier 2024, Seloncourt.

Seloncourt Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28

.

Découvrez ou redécouvrez la période qui a fait les lettres de noblesse de l’orgue de jazz (Hammond B3) avec le trio M’Organ.

Amoureux de cette sonorité si particulière, ces musiciens vous feront voyager dans les années 50-60 au travers d’un style musical inspiré par Jimmy Smith, Mc Griff, Roda Scott… mais aussi Aretha Franklin, Ray Charles… pour les morceaux chantés.

Jean-Charles Py, « organiste », s’est entouré de Rémi Wintrebert à la batterie et de Maëva Greusard au chant, afin de vous proposer un moment musical riche et entraînant, alliant jazz, soul et rythme and blues…. L’atmosphère des clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés ou de New-York des années 50-60, s’invitera à Seloncourt.

Manifestation organisée par l’association Cossies Fan Tutti du Temple de Seloncourt.

.

Petit Temple de Seloncourt

Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD