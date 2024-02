Raid Handi-Forts parc chamars Besançon, vendredi 3 mai 2024.

Raid Handi-Forts parc chamars Besançon Doubs

Initié en 2008 par le Centre Omnisports Pierre Croppet et la Direction des Sports de la Ville de Besançon, le Raid Handi-Forts est une aventure sportive placée sous le signe de la solidarité.

Une expérience sportive et humaine.

L’objectif de ce raid est de réunir, au sein d’une même équipe, des personnes en situation de handicap et des personnes valides d’horizons divers et variés (sportifs de tous niveaux, personnels d’institutions ou d’entreprises, …) pour vivre, ensemble, une aventure humaine et sportive extraordinaire.

Chaque équipe est constituée

d’un éducateur sportif spécialisé handicap ,

d’une personne handicapée moteur (physique ou sensorielle),

d’une personne déficiente mentale,

d’un représentant du monde sportif,

et de deux personnalités associatives, d’entreprises ou politiques.

Plus de 20 équipes se défient ainsi durant deux jours sur un parcours varié, ponctué d’ateliers sportifs ou culturels et réalisés selon divers modes de déplacement (joëlette, fauteuil tout terrain…..). Parmi les activités proposées sur le parcours course d’orientation, activités nautiques, techniques de corde, tir à l’arc, parcours en aveugle, découverte de la nature, activités culturelles……

Pour parfaire cette expérience, en 2012, il y a eu la création du Raid Handi-Forts des Jeunes en préambule de la manifestation réservée aux adultes. Ce Raid des Jeunes réunit une vingtaine d’équipes de collégiens, de lycéens et de jeunes d’Etablissements Médicaux Sociaux. L’organisation est réalisée en partenariat avec l’UNSS du Doubs.

Par cette action, la Ville et ses partenaires souhaitent favoriser l’entraide et la découverte de l’autre à travers la réalisation d’épreuves sportives et culturelles dans les paysages naturels et historiques bisontins favorisant également des passages dans les installations sportives de la Ville de Besançon et de son agglomération.

Mais bien plus encore

Mais, au-delà d’une simple manifestation sportive, le Raid constitue aussi un véritable outil pédagogique, permettant de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’accessibilité et à la nécessité de réaliser des actions communes.

Dans le domaine particulier du sport, l’action de la Ville vise à sensibiliser le mouvement sportif bisontin et à l’accompagner pour que tous les publics puissent être accueillis et que le droit au sport pour tous concerne également les personnes en situation de handicap.

Depuis 2008, le Raid Handi-Forts est ainsi devenu l’emblème de l’action sportive municipale en direction des personnes handicapées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

parc chamars Promenade Chamars

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté sports@besancon.fr

