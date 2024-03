Petit ours et les animaux d’Ansot Plaine d’Ansot-Maison des barthes Bayonne, vendredi 26 avril 2024.

Pyrénées-Atlantiques

Animation nature destinée aux jeunes enfants, pour découvrir la Plaine d’Ansot et les animaux qui y vivent par le biais d’un jeu de piste accompagné. Les participants devront chercher et retrouver des photos d’animaux dissimulées sur le parcours. Ensemble, ils apprendront les caractéristiques et modes de vie de chaque animal trouvé ( de 3 à 7 ans). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26 11:30:00

Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ansot.museum@bayonne.fr

