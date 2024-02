Pensons et préservons la biodiversité! Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines, jeudi 4 avril 2024.

Pensons et préservons la biodiversité! Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Le Rotary International s’engage pour l’environnement, le Rotary Club de Montceau aussi. Il souhaite contribuer à la sensibilisation d’un large public dont celui des collégiens et lycéens à toutes ces questions qui relient le climat, le vivant, la ressource en eau… et qui concernent l’avenir de nos enfants et petits-enfants. En 2023 nous avons abordé la question du climat. En 2024, la porte d’entrée se fera par la biodiversité.

Pour cela, le club montcellien, avec le CPIE Pays de Bourgogne, avec le soutien de la Ville et avec la participation active des établissements scolaires mais aussi des entreprises et des associations de la communauté urbaine, du bassin minier en particulier, reprendra l’an prochain sur une journée entière et gratuite un forum d’animations et de rencontres ouvert à toutes et tous (stands d’exposition et d’ateliers ludiques, informatifs, interactifs et participatifs en salle Bourdelle) suivis en soirée d’une conférence donnée gracieusement par Frédéric Sévelinge, professeur agrégé en SVT au Lycée La Prat’s, formateur scientifique à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

La conférence sera suivie d’un débat.

Au préalable, comme cette année, un concours de solutions inventives sera organisé, dont les modalités seront indiquées en temps utile. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 09:00:00

fin : 2024-04-04

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère

Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté michel.baussier@gmail.com

