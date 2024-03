Pays d’Art et d’Histoire Balade découverte Regard sur l’architecture civile d’ hier et aujourd’hui Saint-Céré, vendredi 28 juin 2024.

Témoin des évolutions, de la transmission des savoir-faire et d’apports nouveaux, le patrimoine urbain et son architecture domestique traduisent l’épaisseur historique d’un territoire et ses influences. Les façades sur rue expriment cette succession des références culturelles.

Edouard Segalen, chargé d’étude au Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Lot nous propose un itinéraire dans la ville de Saint-Céré pour aborder les enjeux de sauvegarde, de réhabilitation et d’adaptation de l’architecture civile d’hier au regard des enjeux environnementaux de notre époque.

En partenariat avec le CAUE du Lot

Durée 2h. Gratuit. Lieu de rdv donné lors de la réservation en ligne.

Réservation sur le site internet pays-vallee-dordogne.com

Rdv donné à l’inscription

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

