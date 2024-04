Patrimoine des Puys du Chinonais Beaumont-en-Véron, mercredi 23 octobre 2024.

Patrimoine des Puys du Chinonais Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Mercredi

Riches en plantes rares et papillons, les puys ne sont pas qu’un magnifique espace naturel. Ces sites étaient encore habités il y a quelques dizaines d’années, et c’est toute une activité qui les animait. Venez profiter de cette visite à mi-chemin entre histoire et patrimoine naturel.

Riches en plantes rares et papillons, les puys ne sont pas qu’un magnifique espace naturel. Ces sites étaient encore habités il y a quelques dizaines d’années, et c’est toute une activité qui les animait. Venez profiter de cette visite à mi-chemin entre histoire et patrimoine naturel. RDV à 14h30 devant l’église de Beaumont en Véron. Réservation obligatoire. Remarques Prévoir des chaussures de marche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 14:30:00

fin : 2024-10-23

7 Place de Verdun

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

L’événement Patrimoine des Puys du Chinonais Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2024-04-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme