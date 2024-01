« Théâtre Festhéa » (Festival National de Théâtre Amateur) Truyes, vendredi 1 novembre 2024.

« Théâtre Festhéa » (Festival National de Théâtre Amateur) Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-11-01 20:30:00

fin : 2024-11-01 22:30:00

Une troupe et sa pièce de théâtre d’une région de France en métropole et hors métropole sélectionnée par les membres du jury de ce 39ème festival viendra donner une représentation sur scène. À ce jour, elle ne nous est pas encore communiquée.

Une troupe et sa pièce de théâtre d’une région de France en métropole et hors métropole sélectionnée par les membres du jury de ce 39ème festival viendra donner une représentation sur scène. À ce jour, elle ne nous est pas encore communiquée. Parmi 20 troupes, celle-ci sera en compétition pour des remises de prix (Tour d’or, d’argent ou de bronze, gélatine d’or, prix de la meilleure interprétation féminine et masculine, prix du public, etc) réalisées à la salle “l’Escale’ de Saint-Cyr sur Loire. Festival de théâtre amateur de très grande qualité !!!

6 EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



L’événement « Théâtre Festhéa » (Festival National de Théâtre Amateur) Truyes a été mis à jour le 2024-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme