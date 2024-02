PATRICK SEBASTIEN SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu, samedi 12 octobre 2024.

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro àGainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie. Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien.

Tarif : 38.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:30

SALLE DES MARINIERES RUE DES MARINIÈRES – 38390 Porcieu Amblagnieu 38