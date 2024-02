Patriarchy + Void Vision en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, mercredi 17 avril 2024.

Le mercredi 17 avril 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 15 EUR

Dirigé par Actually Huizenga, Patriarchy mêle des sons allant de l’electro dance contagieuse au métal industriel écrasant et au bruit expérimental suffocant.

Suite à la fermeture de L’International pour travaux, la soirée est déplacée au Supersonic Records. Les billets achetés restent valables.

PATRIARCHY

Patriarchy est un groupe dirigé par l’auteure-compositrice et réalisatrice de Los Angeles Actually Huizenga, qui sonde les entrailles du sexe, du pouvoir, de la subversion et de la mort, là où le désir et la peur s’entremêlent inévitablement.

N’hésitant jamais à confronter le public à des performances live viscérales et quelque peu troublantes, Patriarchy marie le carnage de la NSFW avec des sons allant de l’electro dance contagieuse au métal industriel écrasant et au bruit expérimental suffocant.

Depuis leur dernière tournée européenne, Patriarchy a sorti Forcefully Rearranged, une collection de 16 remixes qui ont envahi les DJ sets du monde entier – avec des remix de certains artistes les plus renommés de la dark wave: The Soft Moon, Choke Chain, Automelodi, Mvtant, Odonis Odonis, Rhys Fulber, Spike Hellis et bien d’autres.

+ VOID VISION

Void Vision est le projet électronique solo de la musicienne Shari Vari, basée à Philadelphie. Il s’est formé autour de 2009, alors que les genres minimal synth et coldwave connaissaient un renouveau et une renaissance grâce à des labels tels que Wierd Records (qui a accueilli des groupes tels que Xeno & Oaklander, Led Er Est, Martial Canterel, Automelodi, etc.)

Mercredi 17 Avril 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15€ / 19€ sur place

https://link.dice.fm/qf491d3fa32c

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

