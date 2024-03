PAT VURDEN ET OLIVIER CHÉZANE Nilvange, samedi 6 avril 2024.

PAT VURDEN ET OLIVIER CHÉZANE Nilvange Moselle

Samedi

Pat Vurden nous vient de Verdun.

Armé de sa guitare, d’un looper et d’une pléthore de pédales d’effet, Il construit ses morceaux en direct, empilant les boucles pour créer des ambiances planantes et envoûtantes, dans un style ambient guitar / space rock.

Des visuels animés sont projetés sur écran géant pendant sa prestation, comme une invitation à lâcher prise.

Pat vous emmènera dans un labyrinthe de sons et d’harmonies dont vous n’aurez plus envie de sortir.

Olivier Chézane est un Chante-auteur, musicien et arrangeur mosellan, quand lui s’imagine plutôt baladin ou chansonnier, le faiseur de chanson .Petit-fils d’émigrants italiens et espagnols, Olivier est né et a grandi en Lorraine dans une petite ville ouvrière. Il vit à Metz.

Dans ses chansons, il évoque les rencontres, les relations sentimentales, il s’interroge sur le destin, le sens de la vie et nous parle aussi de la recherche spirituelle. Il est toujours en quête d’essentiel.

Le cœur de sa musique est Folk, sa peau est Pop. Elle est ouverte à d’autres influences rock, blues, country…Tout public

5 EUR.

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

