Passage de la flamme olympique Charroux, samedi 25 mai 2024.

Passage de la flamme olympique Charroux Vienne

La flamme olympique traversera la petite cité de caractère le 25 mai au départ de la salle polyvalente à 16h40 vers la Tour Charlemagne.

Pour célébrer cet événement exceptionnelle, la municipalité organise une journée festive.

– chants et danses par les élèves de Charroux, Civray (Simone Veil et Jeanne d’Arc), Saint-Romain, Savigné et Blanzay, et le collège Romain Rolland.

– démonstrations par les associations sportives locales de 9h30 à 15h30 sur trois lieux différents le stade municipal, le square René Cassin et le centre-ville

– color-run de 5 km sera

– saynètes par la troupe théâtrale de Charroux à l’intérieur de l’abbaye

– banda de 16h30 à 19h30 et concert du groupe Dow’n’sons jusqu’à 22h30 le parc de la Maison du Pays Charlois

– exposition à la Maison du Pays Charlois

– feu d’artifice .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Passage de la flamme olympique Charroux a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou