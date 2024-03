PARTOUCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE Plombières-les-Bains, samedi 6 avril 2024.

PARTOUCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE Plombières-les-Bains Vosges

Samedi

Rendez-vous le samedi 6 avril à 10h00 au Casino de Plombières-les-Bains !!!

C’est ouvert à tous !

Engagez vous à nos côtés pour préserver la nature.

En partenariat avec la ville de Plombières-les-Bains et le SICOVAD.

PROGRAMME

10h00 accueil des bénévoles au casino pour l’atelier nettoyage

10h15 distribution du matériel nécessaire, briefing et consignes de sécurité

10h30 début des actions de nettoyage de la ville de Plombières

12h00 sensibilisation à l’environnement avec le SICOVAD et cocktail déjeunatoire offert* par le Casino

Informations et inscriptions au 03 29 30 00 21.

Nous souhaitons apporter notre contribution à la préservation de notre environnement proche.

Le casino de Plombières-les-Bains, comme l’ensemble des casinos Partouche, souhaite s’impliquer dans une démarche environnementale en adoptant un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable et qui respecte les lois en vigueur et les normes internationales.

*Dans la limite des stocks disponiblesTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 14:00:00

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est

