Partir en livre une animation autour des livres et des JO Les Moutiers-en-Retz, vendredi 19 juillet 2024.

Une animation pour toute la famille aux Moutiers-en-Retz, autour de livres sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques.

À l’approche des JO 2024, Partir en Livre déclinera des évènements autour du thème « sports et jeux ». A cette occasion, Régine Barat de l’association La Clef des Familles, vous invite à la rejoindre sur la plage du Pré-Vincent pour une animation lecture.



Partir en Livre, c’est quoi ?

Partir en Livre est la 1ère manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes

Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Partir en Livre c’est gratuit et pour tous les publics

Partir en Livre c’est : des rencontres avec des autrices et auteurs, des lectures immersives, des ateliers d’illustration, des bibliothèques de plage, des chasses aux livres, etc.

Informations pratiques

accessible à tous

réservation au 06 21 87 03 65

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 15:30:00

fin : 2024-07-19 15:30:00

Plage du Pré-Vincent

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bm.lesmoutiersenretz@orange.fr

