LA KERMESSE FESTIVAL 1 JOUR PARKING P3 – BLAGNAC Blagnac, vendredi 16 août 2024.

La Kermesse Festival est de retour cette année pour une édition fraîche et pleine de saveurs !Après une édition occitane au public comblé, Chafadou Productions remet le couvert : une programmation quasiment 100% renouvelée, une expérience festivalier améliorée, et toujours la même chaleur et énergie colorée d’un festival lumineux et joyeux. Mesdames, Messieurs, jeunes et moins jeunes : bienvenus à La Kermesse Festival 2024 !LA KERMESSE FESTIVAL 1 JOURJOUR 1 • ALIZÉE• LARUSSO• O-ZONE• LOU BEGA• COLONEL REYEL• FAF LARAGE• PRISCILLAJOUR 2 • K.MARO• SNIPER• SINIK• TRAGEDIE• JESSY MATADOR• AMINE• MAKASSYJOUR 3 • ROHFF• ZAHO• L5• KENZA FARAH• TRIBAL KING• LAAM

Tarif : 38.34 – 38.34 euros.

Début : 2024-08-16 à 17:30

PARKING P3 – BLAGNAC AÉROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC 31700 Blagnac 31