Opéra mis en scène———————-L’OLIMPIADEAntonio VivaldiOpéra chanté en italien, surtitré en français et en anglaisDurée environ 3h, entracte compris L’énergie du très vivaldien Jean-Christophe Spinosi combinée aux vocalises et à l’art du break dance de Jakuk Józef Orliñski devraient célébrer avec allégresse le printemps olympien.DISTRIBUTION Jean-Christophe Spinosi | directionEmmanuel Daumas | mise en scèneAlban Ho Van | scénographieRaphaëlle Delaunay | chorégraphie Marie La Rocca | costumesBruno Marsol | lumières Jakub Józef Orliñski | LicidaMarina Viotti | MegacleVarduhi Abrahamyan | AristeaDelphine Galou | ArgeneJodie Devos | AmintaLuigi De Donato | ClisteneChristian Senn | Alcandro Chœur et Orchestre Ensemble Matheus L’Olimpiade fut créé à Venise en 1734, au Teatro Sant’Angelo, sur un livret du poète Métastase d’après Hérodote. Il connaît un succès aussi retentissant qu’immédiat. L’action se déroule près de la ville d’Olympie le jour des jeux. Mais le livret sert avant tout de prétexte à un formidable débordement mélodique où rivalisent amitiés trahies et amours contrariées. C’est l’une des plus belles pages de Vivaldi où l’écriture musicale, constamment renouvelée, sait tirer parti, avec bonheur, de la grande variété des situations dramatiques. Les arias liés aux affetti de l’âme des différents personnages sont superbes, mises en musique dans un style mélodique extrêmement riche et foisonnant de couleurs. Conduit par le maître vivaldien Jean-Christophe Spinosi, on se régale de retrouver l’athlétique Jakuk Józef Orliñski, aussi à l’aise dans les vocalises que dans l’exercice du break dance. Période olympienne de circonstance, qui sera au final le vainqueur de ces jeux du cœur ? Production Théâtre des Champs-ElyséesCe projet a reçu le label Olympiade Culturelle. Avec le soutien d’Aline Foriel-Destezet, Grand Mécène de la saison artistique du Théâtre des Champs-Elysées L’Olimpiade

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

