BOSTON BALLET Mikko NissinenTranscenDansesLa venue du Boston Ballet avec trois pièces emblématiques de son répertoire signées Jorma Elo, William Forsythe et Jiøí Kylian.PROGRAMME Bach Cello Suites (2015)Jorma Elo | chorégraphieSergey Antonov | violoncelleMusique live Blake Works III (création française)William Forsythe | chorégraphieMusique enregistrée Bella FiguraJiøí Kylián | chorégraphie, décors, lumièresLukas Foss, Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli | musiqueJoke Visser | costumesMusique enregistrée Depuis presque 60 ans, cette compagnie de la côte Est des Etats-Unis a inscrit à son répertoire autant les « classiques » (Petipa, Noureev, Balanchine, John Cranko…) que quelques-uns des grands noms de la danse contemporaine (William Forsythe, Jiøí Kylián, Wayne McGregor, Mark Morris, Christopher Wheeldon, Jorma Elo…). C’est dire le haut degré de technicité de cette compagnie et de ses danseurs à appréhender une telle diversité en matière de répertoire, digne des plus grands Ballets de par le monde. Le Boston Ballet est depuis 2002 sous la direction artistique du danseur finlandais Mikko Nissinen dont la carrière s’est faite autant en Europe qu’aux Etats-Unis. Il y entretient cette veine artistique ambitieuse qui s’illustre par le programme proposé ce soir avec la pièce Bach Cello Suites de Jorma Elo, parfaitement en osmose avec la dimension intimiste du chef-d’œuvre du cantor de Leipzig, suivie par Blake Works III de l’immense Forsythe et le mythique Bella figura de Jiøí Kylián. Flirtant du rêve à la réalité, du visible à l’invisible, Bella Figura (1995) est une suite de duos, trios et quatuors baroques, d’une suprême harmonie et beauté, construite sur des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Quand la danse interroge l’ambiguïté esthétique de la représentation théâtrale et musicale. Coréalisation Productions Internationales Albert Sarfati | Théâtre des Champs-Elysées Boston Ballet Boston Ballet

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

