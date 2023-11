Elena Bashkirova – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 13 mai 2024, PARIS.

Récital de piano———————– Elena Bashkirova | piano Le clavier d’Elena Bashkirova ou l’art du classicisme et de la fantaisie mozartiens. PROGRAMME Mozart Sonate n° 16 K. 545, Sonate n° 10 K. 330Fantaisie n° 3 K. 397Rondo n° 1 K. 485Huit Variations K. 460Sonate n° 20 K. 498a Soliste mais aussi chambriste engagée (elle a fondé le Festival de musique de chambre de Jérusalem il y a plus de vingt ans), la pianiste d’origine russe Elena Bashkirova a hérité du sang musical de son père, le très respecté pédagogue Dimitri Bashkirov. Si elle voue un culte à Schubert, elle a choisi ce soir de se consacrer entièrement à Mozart. Le mariage de la clarté du toucher et de la fantaisie de l’expression qu’elle a fait sien depuis longtemps. Le clavier d’Elena Bashkirova ou l’art du classicisme et de la fantaisie mozartiennes.Coréalisation Piano**** | Théâtre des Champs-Elysées Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

