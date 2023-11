La Walkyrie Théâtre des Champs-Elysées, 4 mai 2024, PARIS.

Opéra en version de concert————————La WalkyrieDie WalküreRichard Wagner Opéra chanté en allemand, surtitré en français et en anglais Durée environ 4h30, 2 entractes compris Yannick Nézet-Seguin et le premier Sigmund de Stanislas de Barbeyrac pour La Walkyrie.DISTRIBUTION Stanislas de Barbeyrac | SigmundElza van den Heever | Sieglinde Soloman Howard | HundingBrian Mulligan | WotanKaren Cargill | FrickaTamara Wilson | BrünnhildeJessica Faselt | HelmwigeBrittany Olivia Logan | GerhildeJustyna Bluj | Ortlinde Iris van Wijnen | WaltrauteMaria Barakova | SiegruneRonnita Miller | GrimgerdeBongiwe Nakani | SchwertleiteCatriona Morison | Roßweiße Yannick Nézet-Séguin | directionRotterdams Philharmonisch Orkest Deuxième des quatre drames lyriques qui constituent L’Anneau du Nibelung, La Walkyrie représente l’apothéose du drame musical romantique et Richard Wagner y livre ses pages les plus embrasées. Dès les premières notes, l’orchestre emporte tout sur son passage. Tempête, inceste, colère divine, passion irrépressible : tout semble déjà en germe dans ces mesures agitées qui annoncent le destin tortueux des héros. Puis vient le temps du récit, ici prodigieusement lyrique et magnifiquement humain. C’est sans conteste l’immersion idéale dans l’univers foisonnant de Richard Wagner qui signe là certaines de ses pages les plus enflammées et les plus poignantes. Yannick Nézet-Seguin à la tête de l’Orchestre de Rotterdam poursuit son cycle Wagner en version de concert, nous offrant notamment à cette occasion le premier Sigmund de Stanislas de Barbeyrac. Production Théâtre des Champs-ElyséesAvec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris Yannick Nézet-Seguin, Richard Wagner Yannick Nézet-Seguin, Richard Wagner

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

