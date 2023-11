Elektra Théâtre des Champs-Elysées, 29 avril 2024, PARIS.

Elektra Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-04-29 à 19:30 (2024-04-29 au ). Tarif : 38.5 à 137.5 euros.

Opéra en version de concert—————————— ElektraRichard StraussOpéra chanté en allemand, surtitré en français et en anglaisDurée environ 1h50 sans entracte Elektra inaugure la collaboration de Strauss et Hofmannsthal. Et quel coup de maître avec cette histoire de vengeance d’une violence et d’une noirceur inouïes. DISTRIBUTION Iréne Theorin | ElectreVioletta Urmana | Clytemnestre Simone Schneider | ChrysothémisPawe³ Konik | OresteMatthias Klink | EgistheDistribution à compléter Cornelius Meister | directionStaatsorchester Stuttgart Premier ouvrage de la légendaire collaboration entre Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal, Elektra est un ouvrage sombre et démesuré, qui n’a de cesse de fasciner par sa puissance musicale et dramatique. Sa partition et son rôle principal sont uniques dans la littérature lyrique, et Strauss, grand peintre du timbre, nous entraîne au cœur d’une violence musicale et vocale jusqu’alors sans précédent. En un acte, et un peu moins d’1h45, le musicien traque et dissèque les errances et fulgurances de la psyché humaine, en se basant sur la tragédie de Sophocle, remaniée par Hugo Von Hofmannstahl. Pour venger le sacrifice de sa fille Iphigénie, la reine Clytemnestre assassine son mari, le roi Agamemnon. Le meurtre de celui-ci appelle la vengeance de leur fille Elektra. Mais tuer sa mère n’est pas chose aisée et l’engrenage de la vengeance s’emballe. Ici Strauss met à rude épreuve les chanteurs et surtout son rôle-titre. Elektra est une véritable épreuve de force pour la soprano et réputée pour être l’un des rôles les plus difficiles du répertoire lyrique. Iréne Theorin est l’une de ses meilleures interprètes du moment, stupéfiante d’intensité dramatique et vocale comme à Munich encore récemment. A ses côtés, la Clytemnestre de Violetta Urmana sera sans nul doute à la hauteur face à la puissance d’Elektra. Production Théâtre des Champs-Elysées Richard Strauss, Cornelius Meister Richard Strauss, Cornelius Meister

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

