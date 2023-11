Orchestre de Chambre de Paris, Marie Jacquot – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 11 avril 2024, PARIS.

Orchestre de Chambre de Paris, Marie Jacquot – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:00 (2024-04-11 au ). Tarif : 19.0 à 60.5 euros.

Orchestre de chambre de ParisMarie Jacquot | directionDavid Guerrier | corFlorent Pujuila | clarinetteFany Maselli | basson Quand Strauss marie avec brio les instruments et le jeu de l’ombre et de la lumière de Mozart. PROGRAMME Strauss Double concertino pour clarinette et bassonConcerto pour cor et orchestre de chambre n° 2Mozart Symphonie n° 36 K. 425 « Linz » Strauss n’a que dix-neuf ans lorsqu’il compose son Concerto pour cor n° 1. Il en a presque quatre-vingts, en 1942, lorsqu’il offre une seconde partition à cet instrument. La fraîcheur juvénile et la clarté mozartienne de ce nouveau concerto, dédié à la mémoire de son père corniste, masque en fait bien des tensions intérieures. Après la guerre, en 1946-1947, il compose le Concertino pour clarinette et basson, son ultime partition instrumentale. De son propre aveu, l’œuvre évoquerait la danse d’une princesse avec un ours et la transformation de l’animal en prince charmant ! En sus de son effectif étonnant (un couple inédit de solistes, un orchestre à cordes et une harpe), elle se réfère au concerto grosso baroque et à la clarté du style classique qui fut l’idéal du jeune Strauss. L’associer à Mozart allait donc de soi, d’autant que la Symphonie n° 36 « Linz » fut jouée à Salzbourg en août 1943, quelques jours après la création du Concerto pour cor n° 2. Production Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

