Grigory Sokolov – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 8 avril 2024, PARIS.

Grigory Sokolov – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-04-08 à 20:00 (2024-04-08 au ). Tarif : 33.0 à 121.0 euros.

Récital de piano————————Grigory Sokolov | piano Le rituel Sokolov : un programme dévoilé sur le tard et six bis. Immuable et grandiose. Programme annoncé ultérieurement Son côté « original » pousse parfois la critique à le rapprocher de Glenn Gould. Or, au contraire du Canadien qui finit par se reclure en studio, Grigory Sokolov n’autorise que de rares captations en direct. Pour le reste, il est vrai que le Russe ne fait rien comme tout le monde. « L’essence de l’interprétation, c’est l’amour profond que l’on porte à une pièce, assorti à la liberté intérieure de l’interprète », considère-t-il. Ses fidèles savent que le rituel entourant ses concerts reste immuable : un programme dévoilé sur le tard, quoique pensé de longue date, et six bis. Le tout dans une atmosphère où rien ne doit distraire d’une pensée musicale qui le classe parmi les génies. Un événement, forcément. Jeanine Roze Production PROGRAMME Grigory Sokolov

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

