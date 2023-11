Du Pain et des Jeux Raouf Raïs – Compagnie Sortie 23 THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE Catégorie d’Évènement: Paris Du Pain et des Jeux Raouf Raïs – Compagnie Sortie 23 THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE, 29 avril 2024, PARIS. Du Pain et des Jeux Raouf Raïs – Compagnie Sortie 23 THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2024-04-29 à 20:00 (2024-04-23 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Finale du 100 mètres des Jeux Olympiques : flamme olympique, starting-blocks, commentateur·rice·s sportif·ve·s et les athlètes, en bout de piste, prêt·e·s à en découdre, face au public. Lorsque le coup de pistolet du départ est tiré, les athlètes font marche arrière et sortent de scène. Dans ce spectacle, la petite histoire de quelques athlètes se mêle à la grande histoire du sport, du faux départ de John Drummond à l’engagement d’Alysson Félix, en passant par Bernard Tapie ou la chevauchée de Floria Guei… Jouons à l’athlétisme, à l’escrime, au théâtre, pour faire jaillir leurs valeurs communes quand elles ne sont pas galvaudées : l’humilité, le dépassement de soi, la coopération et la liberté. Raouf Raïs Raouf Raïs Votre billet est ici THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS 30 rue du Chevaleret Paris 27.5

