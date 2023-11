Sabine Devieilhe, soprano Mathieu Pordoy, piano – Salle Gaveau, Paris SALLE GAVEAU, 24 avril 2024, PARIS.

Sabine Devieilhe, soprano Mathieu Pordoy, piano – Salle Gaveau, Paris SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2024-04-24 à 20:30 (2024-04-24 au ). Tarif : 27.5 à 88.0 euros.

PHILIPPE MAILLARD PRODUCTIONS (Lic.2-1006808 / 3-1006809) présente ce concert. SABINE DEVIEILHEMATHIEU PORDOYAvec la participation deAxelle Saint-Cirel, mezzo-sopranoLucas Pauchet, ténorLysandre Chalon, baryton-basse Wolfgang Amadeus Mozart Avec la plus extrême délicatesse, Sabine Devieilhe, l’une des plus grandes sopranos d’aujourd’hui, nous convie à un bien étrange voyage : entre le songe au cœur de la nuit et le désir de l’être aimé, les confessions musicales de Mozart s’éloignent de l’univers classique. Ce n’est plus vraiment celui des grands airs d’opéras, mais des lieder les plus secrets et les plus précieux du musicien. Le voici rêvant l’amour d’une jeune femme, évoquant la nature tel un promeneur solitaire dans un paysage pastoral enchanté, nourri des rimes de Goethe. Mozart dévoile alors ses sentiments. A-t-il conscience de quitter son monde, de ne plus seulement parler des autres, mais de lui-même ? Sabine Devieilhe chante divinement l’ambiguité d’une écriture pressentant le bel canto et les premiers feux du romantisme. Pour quelques airs, duos et trios, Sabine Devieilhe partagera généreusement la scène avec trois jeunes interprètes bénéficiant du programme Momentum, initié par Barbara Hannigan. Céleste Productions — Les Grandes Voix Mathieu Pordoy, Sabine Devielhe Mathieu Pordoy, Sabine Devielhe

Votre billet est ici

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici