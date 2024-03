Paris Jazz Club au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris, jeudi 23 mai 2024.

Le jeudi 23 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

De 10 à 15 euros.

Dans le cadre du festival Le Châtelet fait son jazz !

Violoniste incontournable de la scène jazz manouche française depuis plusieurs années, la violoniste et chanteuse Aurore Voilqué croit en la jeunesse et en la nouvelle génération qui débarque en masse. C’est pour cela qu’elle invite à ses côtés Simba Baumgartner,

arrière petit fils de Django Reinhardt, guitariste virtuose jouant dans

la tradition de son arrière grand père. Standards de jazz manouche mais

aussi chansons françaises sont au programme, le tout interprété avec

virtuosité et musicalité.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/23-24/paris-jazz-club/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/23-24/paris-jazz-club/

Emmanuelle Alès