Paris en jeux Salles, jeudi 16 mai 2024.

Paris en jeux Salles Gironde

Impossible de raconter par le menu détail les Jeux Olympiques de 1924 tant ils furent riches en performances et anecdotes en tout genre. Si vous n’étiez pas là durant les Jeux Olympiques de 1924 ne vous en faites pas ! Enfilez vos plus belles baskets et venez assister à la conférence théâtralisée, drôle, cocasse, documentée, imagée et forcément olympienne du théâtre JOB sur les Jeux Olympiques de Paris 1924 ! D’ici là, pour vous tenir en haleine (symptôme respiratoire fréquent quand on fait du sport), ce duo hilarant vous contera avec passion l’histoire des médaillés olympiques de Paris 1924 dans Paris en Jeux !

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-de-salles.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16



