Paris 1924, la publicité dans la ville Bibliothèque Forney Paris, mardi 28 mai 2024.

Du mardi 28 mai 2024 au samedi 28 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

À l’occasion des Jeux olympiques de Paris, la Bibliothèque Forney revient 100 ans en arrière et présente une exposition inédite en écho aux jeux de 1924 qui se déroulaient également dans la capitale.

Du 28 mai au 28 septembre 2024, plongez dans le Paris de 1924 et découvrez comment la publicité imprègne la ville au début des années 1920.

Au début des années 1920, la publicité

est omniprésente dans Paris. Propagande et communication institutionnelle,

publicité commerciale, promotion des lieux de divertissement et de

spectacles : la publicité marque la ville de son empreinte. L’exposition vise à

faire découvrir aux visiteurs le Paris tel qu’il existait lors de la tenue des

Jeux olympiques de 1924 et à leur offrir une véritable immersion dans la

capitale à un siècle d’intervalle, grâce aux fonds conservés par les

bibliothèques de la Ville de Paris.

Le développement de la publicité accompagne le renouveau

culturel et artistique et l’essor économique des années 1920. Si elle reste

très présente sous ses formes traditionnelles (affiche, presse), la publicité

se professionnalise, touche de nouveaux supports et explore de nouvelles voies,

grâce notamment aux enseignes lumineuses et à la radio, incarnant ainsi l’image

de modernité qu’on associe aux « Années folles ». Au travers de la

publicité, il est d’ailleurs possible d’appréhender la ville de 1924, son actualité,

sa physionomie, son ambiance, ses grands magasins, ses boutiques, ses

restaurants, ses salles de spectacles… L’exposition présente cette diversité de

formes et de thèmes, y compris la place du sport dans la société de l’époque.

Les œuvres (affiches, catalogues commerciaux, cartes postales,

journaux et revues, objets publicitaires, bandes son…) sont issues en majorité

des collections de la Bibliothèque Forney, de la Bibliothèque historique de la

Ville de Paris (BHVP) et des autres bibliothèques patrimoniales du réseau, mais

également des Archives de Paris, de Radio France…

Visite commentée et gratuite : Tous les samedis à 15h

Horaires :

Fermetures exceptionnelles :

Vendredi 26 juillet

Jeudi 15 août

Informations pratiques

– Entrée libre

– Exposition bilingue français / anglais

– Vidéos de l’exposition sous-titrées en LSF

– Parcours jeunesse mis en place dans le cadre du dispositif l’Art pour Grandir

– Lieu partiellement accessible aux personnes à mobilité réduit



Commissaires de l’exposition :

Catherine Granger, directrice adjointe de la bibliothèque Forney

Séverine Montigny, conservatrice du département des documents éphémères de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Partenaires de l’exposition :

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr

Dessin de G. Lauve – Collection BHVP