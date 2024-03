Parfums d’antan Musée archéologique Saintes, samedi 18 mai 2024.

Parfums d’antan Viens créer ton propre parfum dans cet atelier et découvre la beauté et l’hygiène à l’époque des gallo-romains. Samedi 18 mai, 15h00, 20h00 Musée archéologique Atelier créatif pour les 7 à 12 ans. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 97 73 85 http://www.ville-saintes.fr Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent.

La salle d’exposition, consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six thèmes: le décor et la maison, l’alimentation et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l’habillement, les jeux et les loisirs et les rites domestiques.

© Ville de Saintes