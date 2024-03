PARFUM SONORE – THEATRE REGISTER Mende, lundi 8 avril 2024.

Une proposition d’interactions olfactives et sonores par Catherine Degouy et Patricia Dallio.

Catherine Degouy est énergéticienne, olfactothérapeute et praticienne en multisensorialité, Patricia Dallio est musicienne et ses instruments sont des lutheries électroniques conçues pour fabriquer le sonore en improvisation.

A la manière dont on compose un parfum, les notes de tête, de cœur et de fond élaborées par Catherine Degouy vont se déployer en public dans la salle du Théâtre Register et résonner avec les constructions sonores organiques et mouvantes de la musicienne.

Il y a un langage commun entre la musique et le parfum.

La composition sera ici conjointe pour partager et descendre en soi, se laisser porter par les notes de fond rassurantes et « enracinantes », celles de cœur vibrantes et celles de têtes pétillantes.

L’expérience à vivre ensemble nous permettra de découvrir un parfum sonore et éphémère à partager.

https://www.catherine-degouy-energeticienne.fr/

http://patriciadallio.com/

Prix des places Participation responsable au chapeau

Réservation obligatoire, jauge limitée Envoyer votre nom et nombre de places souhaitées par sms au 06 83 53 57 43

Une confirmation vous sera envoyée 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:30:00

fin : 2024-04-08

1 rue du Pré Claux

Mende 48000 Lozère Occitanie

