Parenthèse en Vendée-Croq’Vacances Maison Familiale Rurale St-Jean-de-Monts Saint-Jean-de-Monts, dimanche 4 août 2024.

Parenthèse en Vendée-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 10 août Maison Familiale Rurale St-Jean-de-Monts 559 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T08:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T18:58:00+02:00

Cap sur la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts pour profiter à 100 % de la Vendée, un endroit idyllique où l’aventure, l’amusement et l’amitié t’attendent au bord de l’océan Atlantique!

Prépare-toi à découvrir de nouvelles sensations sur ton char à voile sur les plages dorées de la Vendée. Tu apprendras à manoeuvrer cet engin à voile sur le sable. Tu exploreras aussi les sentiers côtiers et les forêts environnantes lors de sorties en VTT, découvrant les merveilles naturelles de la région. Tu seras émerveillé(e) par les paysages variés et profiteras de l’effort physique gratifiant, tout en partageant des moments de complicité avec tes amis. Lors d’une séance d’accrobranche tu testeras ton agilité et ton courage en grimpant dans les arbres et en traversant des ponts suspendus, offrant une expérience mémorable au coeur de la nature. Enfin tu plongeras dans les eaux rafraîchissantes de l’océan Atlantique lors de baignades vivifiantes. Que ce soit pour jouer dans les vagues ou simplement te détendre au soleil, les plages de St-Jean-de-Monts t’offrent cette expérience balnéaire inoubliable.

Les soirées au camping seront remplies de rires et de camaraderie avec nos veillées et jeux. Cette colonie de vacances à Saint-Jean-de-Monts t’offre une expérience complète mêlant sports nautiques excitants, activités en plein air, moments de détente à la plage et soirées animées en camping. Que dirais-tu de répondre à l’appel de l’aventure et de ressentir l’excitation ultime au Parc Atlantic Toboggan ? Ce parc aquatique t’attend avec des toboggans sensationnels, des piscines à vagues et une atmosphère débordante d’énergie positive.

Prépare-toi à vivre des journées pleines d’aventures et des soirées mémorables, tout en créant des souvenirs avec tes nouveaux amis partageant les mêmes passions que toi. Rejoins-nous pour des vacances inoubliables au coeur de la nature vendéenne !

Maison Familiale Rurale St-Jean-de-Monts 48 rue chesselière Saint-Jean-de-Monts 85160 Les Verres Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-parenthese-en-vendee_6.html »}]

Colonie vendée

Croq’ Vacances