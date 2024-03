Parcours Mode, Design, Bijoux Musée des Arts Décoratifs Paris, mercredi 24 avril 2024.

Parcours Mode, Design, Bijoux Le musée dévoile un nouvel accrochage des salles du parcours permanent dédiées au design contemporain, qui intègre une sélection de créations de mode et de bijoux . Mercredi 24 avril, 14h00 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre sur inscription et présentation du justificatif professionnel

Cette présentation intègre une sélection de créations de mode et de bijoux : une trentaine de créations couture ou de prêt-à-porter et une cinquantaine d’accessoires et de bijoux qui entrent en résonance avec les chefs d’œuvre du design du XXe siècle jusqu’à nos jours. Dans ce contexte muséographique, récemment enrichi des salles accueillant la dation Lalanne et les nouvelles acquisitions du Cercle design, les créations de mode et les bijoux sélectionnés s’accordent aux pièces de design et d’artisanat, par affinités de formes ou de conception, ou selon des rapprochements chronologiques. Cette présentation rend particulièrement hommage aux couturiers et aux créateurs ayant récemment contribué par leurs dons à l’enrichissement des collections du musée.

Retrouvez les créations de Balmain, Andrea Crews, Comme des Garçons, Schiaparelli, Issey Miyake, Xuly Bët, Fred Sathal, Elizabeth de Senneville, Valentino, Paco Rabanne, Christian Dior, Hermès, Lanvin, Louis Vuitton, Van Cleef and Arpels, Line Vautrin, Gilles Jonemann, Helmut Lang, Christian Astuguevieille, et bien d’autres.

Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris

