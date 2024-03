Parcours internationaux Conseillers du Commerce Extérieur de la France Paris, mardi 19 mars 2024.

Parcours internationaux Parcours internationaux : une série de témoignages de dirigeants français dans le secteur touristique, qui sont aussi Conseillers du Commerce Extérieur Mardi 19 mars, 17h00 Conseillers du Commerce Extérieur de la France

Parcours internationaux

Les savoir-faire français en matière de tourisme sont reconnus internationalement. Pour le prouver, le Groupe d’Expertises du réseau des Conseillers du Commerce Extérieur vous invite à une série de témoignages et d’échanges avec des dirigeants basés à l’étranger, ou ayant eu une expérience à l’étranger.

Etape du jour au Pérou, avec Pierre BERTHIER. Il a 35 ans d´expérience dans l’hôtellerie de 4 et 5 étoiles. Directeur d’hôtels et de petites chaines d’hôtels. Il a travaillé en Afrique, au Moyen Orient, en Europe, en Amérique latine. Il dirige maintenant une entreprise de consulting au service de l’hôtellerie indépendante.

