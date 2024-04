VENTE DE VINYLES DIZONORD | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, samedi 27 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 12h00 à 19h00

Le samedi 27 avril 2024

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Deux jours de vinyles à 5€ par Dizonord sur les quais et des vendeurs particuliers sur la terrasse !

Dizonord (le Disquaire de la Zone Nord) est heureux de vous proposer sa « Vente de Vinyles » sur la terrasse et sur les quais du Hasard Ludique. La braderie se déroulera de 12h à 19h les samedi 27 et dimanche 28 avril 2024. Côté Dizonord, 5000 disques de house, techno et rap pour DJs ainsi que de la pop, du rock, du funk, du jazz, du classique et de la variété française à 5€ !

Chaque jour, 6 invités différents, non professionnels, viendront vous vendre une partie de leur collection en direct et à prix cool (prévoyez des espèces) !

Tarifs déstockage Dizonord (majorité du stock présent) :

Samedi 27 avril 2024 – 5€ le disque et 50€ les 15 disques

Dimanche 28 avril 2024 – 5€ le disque et 50€ les 20 disques

Attention les vendeurs particuliers invités vendent leurs disques au cas par cas, au prix de leur choix, merci de le respecter !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/autre/2024-03-15/vente-de-vinyles-dizonord https://fb.me/e/58l8YfiV2 https://fb.me/e/58l8YfiV2

