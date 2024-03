Parcours du coeur Faites un pas de plus vers la santé ! Beauvais, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche 7 avril, de 10h à 12h30, venez en famille ou entre amis participer à un parcours du coeur de 3 km autour du plan d’eau du Canada, à Beauvais, pour prévenir les maladies cardio-vasculaires.

Organisée par le service Santé et Handicap de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et de la Ville de Beauvais, cette manifestation Bouge Ton Coeur vise à sensibiliser aux risques cardio-vasculaires, première cause de mortalité en France. Davantage qu’une simple promenade, cette manifestation incite à bouger pour protéger son coeur, à se mettre en mouvement pour sa santé.

Sur place, de nombreux partenaires de santé et de santé publique vous proposeront des actions de prévention et de sensibilisation aux risques cardio-vasculaires, avec

>> Prise de tension

>> Dépistage du diabète

>> Arrêt du tabac

>> Conseils en nutrition

>> Initiation aux gestes de premiers secours

>> Dégustation

>> Informations

Au programme

À 10 h départ de la marche de 3 km accessible à tous, encadrée par l’UFOLEP et la Maison Sport Santé ;

De 10h à 12h30 stands d’information et de prévention animés par les partenaires et animations gratuites.

Manifestation organisée en partenariat avec la Fédération française de cardiologie, la Maison Sport Santé, l’Institut UniLaSalle, la Communauté professionnelle territoriale de Santé du Beauvaisis, l’Assurance maladie, l’Association Addictions France, le Centre Hospitalier Simone-Veil, l’UFOLEP et la Ville de BEAUVAIS. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:30:00

147 Rue de la Mie-au-Roy

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

