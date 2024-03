Parcours « A table ! » – Public allophone – Dans le cadre du Festival des 20 de la Mission Vivre ensemble et de la RECA Musée des Arts décoratifs Paris, mardi 23 avril 2024.

Parcours « A table ! » – Public allophone – Dans le cadre du Festival des 20 de la Mission Vivre ensemble et de la RECA Le parcours offre la possibilité de découvrir autrement les collections permanentes et les expositions, il s’accompagne d’outils pédagogiques et ajoute une expérience sensible à la visite guidée. Mardi 23 avril, 15h15 Musée des Arts décoratifs Offre pour un groupe de 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T15:15:00+02:00 – 2024-04-23T16:45:00+02:00

Fin : 2024-04-23T15:15:00+02:00 – 2024-04-23T16:45:00+02:00

A destination d’un groupe de jeunes allophones – migrants isolés.

Age : à partir de 15 ans

Soupières, légumiers, théières et autres chocolatières, le parcours dans les collections du musée invite à identifier les noms et les usages des objets utilisés pour le repas. Du Moyen Age à nos jours, c’est aussi l’occasion de découvrir les apports des cultures du Moyen-Orient et de l’Asie dans les traditions culinaires françaises.

Musée des Arts décoratifs 107 Rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France