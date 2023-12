MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT POUR LES 10 ANS DE LA FETE DE L’AUTOMNE Parc Thermal Contrexéville Catégories d’Évènement: Contrexéville

Vosges MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT POUR LES 10 ANS DE LA FETE DE L’AUTOMNE Parc Thermal Contrexéville, 15 septembre 2024, Contrexéville. Contrexéville Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-09-15 10:00:00

fin : 2024-09-15 19:00:00 10 ans ça se fête dignement!

Tout un programme de festivités attendra le public le week-end du 13, 14 et 15/09 pour les 10 ans de la Fête de l’Automne : spectacle cabaret en plein air, animations, musique et bien sûr le festival photos nature avec une belle nouveauté pour 2024, mais chut… chaque chose en son temps… Les inscriptions au marché de la Fête de l’Automne du 15/09 sont donc ouvertes jusque fin juin..

10 ans ça se fête dignement!

Tout un programme de festivités attendra le public le week-end du 13, 14 et 15/09 pour les 10 ans de la Fête de l’Automne : spectacle cabaret en plein air, animations, musique et bien sûr le festival photos nature avec une belle nouveauté pour 2024, mais chut… chaque chose en son temps… Les inscriptions au marché de la Fête de l’Automne du 15/09 sont donc ouvertes jusque fin juin.Tout public 0 EUR.

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE Détails Catégories d’Évènement: Contrexéville, Vosges Autres Code postal 88140 Lieu Parc Thermal Adresse Parc Thermal Ville Contrexéville Departement Vosges Lieu Ville Parc Thermal Contrexéville Latitude 48.1823263656189 Longitude 5.89370882076264 latitude longitude 48.1823263656189;5.89370882076264

Parc Thermal Contrexéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/