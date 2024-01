FRANK MICHAEL PARC DES EXPOSITIONS Villeneuve Sur Lot, vendredi 10 mai 2024.

Frank MICHAEL est un chanteur Belge d’origine italienne. Il a vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde.Pour Frank, l’aventure commence en 1974 avec l’enregistrement d’un premier disque je ne peux vivre sans toi .Il travaille encore à l’usine comme technicien en électronique, mais il rêve de chanter depuis l’adolescence.Il rafle plusieurs fois le premier prix à divers radio- crochets…Pour la consécration, il lui faut attendre 1976 et la sortie de son troisième 45 tours Dites -lui que je l’aime . Dès lors Frank MICHAEL tisse sa toile.Tout doucement sans faire de bruit et à l’écart des circuits traditionnels il conquiert son auditoire en multipliant les galas. Au programme de son récital : des chansons d’amour, des chansons de charme, des chansons populaires.Frank MICHAEL est et restera un chanteur incontournable dans son réfectoire de crooner , Lover , dont il possède un public de toute génération qui le suit à travers ses spectacles et ses chansons depuis au moins plus de 45 ans..

Tarif : 42.50 – 44.50 euros.

Début : 2024-05-10 à 19:00

Réservez votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS Les Fontanelles 47300 Villeneuve Sur Lot 47