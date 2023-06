LA BARONNADE PAR LES GROOMS Parc des Cormailles Ivry-sur-Seine, 18 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

LA BARONNADE PAR LES GROOMS 18 et 19 juillet Parc des Cormailles

SPECTACLE EN DÉAMBULATION

entre 14 h et 18 h • 3 sets de 30 minutes

L’été en fanfare ! Ensemble tout terrain à géométrie variable spécialiste du délassement comique et musical, Les Grooms proposent un service de qualité sur pelouses et goudrons. Rebondissant sur n’importe quel événement, ils improvisent des saynètes impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre. Parfois, des spectateurs se révèlent également être d’authentiques interprètes, semant ainsi le trouble dans l’assistance.

Parc des Cormailles Avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:00:00+02:00

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

© l.Descognet