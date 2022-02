Paranormal Festival Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Paranormal Festival Grenoble, 30 octobre 2022, Grenoble. Paranormal Festival Summum Rue Henri Barbusse Grenoble

2022-10-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-30 04:00:00 04:00:00 Summum Rue Henri Barbusse

Grenoble Isère Grenoble Après un franc succès à Nice, le Paranormal Festival débarque à Grenoble en 2022 ! Ce festival de musiques électroniques vous invite à fêter Halloween en GRAND ! Summum Rue Henri Barbusse Grenoble

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Office de Tourisme Grenoble Alpes Métropole

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse Summum Rue Henri Barbusse Ville Grenoble lieuville Summum Rue Henri Barbusse Grenoble Departement Isère

Grenoble Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Paranormal Festival Grenoble 2022-10-30 was last modified: by Paranormal Festival Grenoble Grenoble 30 octobre 2022 Grenoble Isère

Grenoble Isère