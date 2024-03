Plantes en folie à Pupetières Chateau de Pupetières Châbons, samedi 27 avril 2024.

Plantes en folie à Pupetières Chateau de Pupetières Châbons Isère

Plus de 80 exposants, les meilleurs spécialistes du monde végétal, artisans et artistes vous donnent rendez-vous les 27 et 28 avril pour la 2ème édition de Plantes en folie (marraine Myriam Charleins).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Chateau de Pupetières 100 route de Virieu

Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes pupetiere@orange.fr

L’événement Plantes en folie à Pupetières Châbons a été mis à jour le 2024-03-13 par Communauté de Communes Bièvre Est