Bourbo’Night VTT Palais des Sports Moulins, 4 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

BOURBO’NIGHT VTT : il s’agira d’explorer le patrimoine de l’agglomération moulinoise autrement : en VTT et en nocturne à l’occasion d’une randonnée urbaine conviviale..

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. EUR.

Palais des Sports Rue Felix Mathé

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



BOURBO’NIGHT VTT : it will be a question of exploring the heritage of the agglomeration of Moulin in a different way : by mountain bike and at night on the occasion of a convivial urban walk.

MOUNTAIN BIKE BOURBO… NOCHE: explore el patrimonio del Gran Moulin de una forma diferente: en bicicleta de montaña y de noche por un agradable sendero urbano.

BOURBO?NIGHT VTT: Es geht darum, das Kulturerbe des Großraums Moulinoise auf eine andere Art und Weise zu erkunden: mit dem Mountainbike und bei Nacht anlässlich einer geselligen Stadtrundfahrt.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région