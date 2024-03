Randonnée du Muguet Vélo pour Tous Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier, mercredi 1 mai 2024.

Randonnée du Muguet Vélo pour Tous Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier Allier

Le club Cyclo DH Vichy organise sa traditionnelle Randonnée du Muguet avec 3 circuits route de 40, 80 et 120 km et 3 circuits VTT de 20 (facile), 34 et 46 km.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 07:00:00

fin : 2024-05-01 13:30:00

Route du Pont de l’Europe Départ et arrivée depuis la Tour des Juges Centre Omnisports

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes thierry.pillan@orange.fr

L’événement Randonnée du Muguet Vélo pour Tous Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2024-03-21 par Vichy Destinations