MARIÉ À TOUT PRIX COMEDIE DU HAVRE Le Havre Catégorie d’Évènement: Le Havre MARIÉ À TOUT PRIX COMEDIE DU HAVRE Le Havre, 18 avril 2024, Le Havre. S’il veut toucher l’héritage, il doit trouver l’âme-soeur et se marier dans moins de dix jours. Mission Impossible ?Antoine Humbert doit trouver une femme en dix jours, condition imposée par son grand-père si il veut toucher l’héritage de ce dernier. Trouver une femme n’est pas évident mais c’était sans compter sur Corinne Monge, l’extravagante auxiliaire de vie du grand-père qui cache bien son jeu. Une comédie populaire par ses situations, explosive par ses dialogues et sincère par ses personnages.

Tarif : 18.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00 Réservez votre billet ici COMEDIE DU HAVRE 108 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE 76620 Le Havre Détails Catégorie d’Évènement: Le Havre Autres Code postal 76620 Lieu COMEDIE DU HAVRE Adresse 108 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE Ville Le Havre Departement 76 Lieu Ville COMEDIE DU HAVRE Le Havre latitude longitude ;

COMEDIE DU HAVRE Le Havre 76 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/