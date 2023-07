Soirée magique Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 26 mai 2024, Issy-les-Moulineaux.

Soirée magique Dimanche 26 mai 2024, 18h00 Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

Le temps d’une soirée, plongez dans la diversité de la magie nouvelle !

Raphaël Navarro, l’un des fondateurs de la compagnie 14 :20, initiatrice de la magie nouvelle en France et dans le monde, vous propose de découvrir les magiciens de la nouvelle génération.

Au programme, de nombreux artistes qui réinventent les concepts traditionnels de la magie : les numéros de jonglage, de corps arrachés ou d’apesanteur changent de forme et vous promettent des expériences inédites.

Au fil de la soirée, plongez dans un voyage imaginaire et envoûtant, où le réel côtoie l’illusion, les objets disparaissent et réapparaissent, les effets de chutes audacieuses, d’équilibre et de souplesse bouleversent vos sens.

Une soirée magique pleine de mystère, d’enchantement, et de poésie, pour toute la famille.

Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T18:00:00+02:00 – 2024-05-26T19:10:00+02:00

Max Carter