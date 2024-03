Paddy et la Pooka – Théâtre et marionnettes, à partir de 6 ans Théâtre Mandapa Paris, mercredi 17 avril 2024.

Paddy et la Pooka – Théâtre et marionnettes, à partir de 6 ans Théâtre Mandapa Paris 17 – 19 avril

Début : 2024-04-17 10:30

Fin : 2024-04-19 11:30

17 – 19 avril

Suivez Paddy, un petit joueur de flûtiau qui se laisse porter par la vie, au plus profond du Monde d’en-dessous, peuplé de créatures fantastiques qui n’ont pas fini de le mettre à l’épreuve.

Il y croisera Pooka, Banshee, Fées, Dragon… et surtout un Leprechaun pour le moins farceur.

Arrivera-t-il à lui prendre son trésor ? Ou apprendra-t-il que dans la vie, tout n’arrive pas par magie…

« Nous avons voulu cette création à la croisée entre masques, marionnettes et théâtre de tréteaux. »

Inspirées du bunraku japonais, ces marionnettes permettent de renforcer l’étrangeté et l’ambiguïté des créatures.

Carole Ballereau

comédienne, flûtiau

Antoine Charneau

comédien

marionnettes, violon

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00